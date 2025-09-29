Chi sono i gatti tabby tutte le caratteristiche dei mici striati

Il gatto tabby non è una razza ma un tipo di mantello caratterizzato da striature, macchie o sfumature. I pattern tabby sono presenti in numerose razze come Abissino, Bengala e Maine Coon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono i gatti tabby, tutte le caratteristiche dei mici striati - Il Bengala invece ha il mantello spotted tabby a causa delle “rose” ben definite, simili a spirali o a piccoli cerchi, che ricordano le pelli maculate dei selvatici. Si legge su fanpage.it

Chi sono i gatti “chimera”: tutte le caratteristiche dei mici più unici che rari - I gatti chimera sono individui unici perché hanno patrimoni genetici distinti, caratteristica che diventa visibile soprattutto nel mantello quando è diviso in colori perfettamente distinti. Segnala fanpage.it