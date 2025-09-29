Chi sono i fondi americani che vogliono comprare tutta l' ex Ilva

Alla fine Jindal Steel se ne è tirata fuori. L’offerta del gruppo indiano non c’è tra quelle arrivate venerdì scorso per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Così come non c’è traccia di Baku Steel, azienda siderurgica azera, fino a poche settimane fa la principale favorita dal governo per l’acquisto e il rilancio di uno dei dossier industriali più complessi degli ultimi decenni. Al loro posto ci sono dieci offerte, due per tutto il complesso aziendale (comprensivo degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Taranto), e le restanti otto per singoli asset. Da qui il rischio concreto di “spezzatino”, con pezzi di Ilva in mano a più soggetti industriali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi sono i fondi americani che vogliono comprare tutta l'ex Ilva

