Chi sono gli eletti nel consiglio regionale delle Marche? Le ultime notizie

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche hanno scelto la continuità. Il Governatore rimane per altri 5 anni  Francesco Acquaroli  (col 52%, battuto Matteo Ricci fermo al 44%), ma ad essere eletti oggi ci sono anche i 30 membri del consiglio regionale. Le definizione del ‘Parlamentino’ non è ancora definitiva, ecco i nomi che emergono finora da ogni circoscrizione.  Preferenze elezioni regionali Marche 2025: la classifica, Paolo Calcinaro in testa. Circoscrizione di Ancona. Valeria Mancinelli miss preferenze in questa, importante tornata elettorale a livello di seggio provinciale. L’avvocato anconetano ha portato a casa un bottino di voti complessivo davvero notevole: a risultato ancora non definitivo aveva raggiunto le 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

