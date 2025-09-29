Chi produce il marchio Parkside che si trova alla Lidl | è affidabile? Ecco la verità

I prodotti Parkside sono tra i più ricercati tra quelli venduti da Lidl. Proviamo a capire cosa si nasconde dietro questo marchio. Tra i tanti marchi che vende Lidl, uno dei più famosi è sicuramente Parkside. Questo brand si occupa di produrre in particolare utensili e attrezzi per il fai da te. Esteticamente e anche nel logo richiama molto il marchio Bosch, anche se di recente sembra stia passando dal verde al nero, forse per darsi una maggiore identità. Parkside è un marchio tedesco venduto in esclusiva da Lidl e nel negozio online Kaufland. Stando alle informazioni rilasciate sul web, l’azienda farebbe parte direttamente del Gruppo Lidl. 🔗 Leggi su Game-experience.it

