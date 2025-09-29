Chi ha minacciato con un proiettile Don Patriciello | Mi chiamano Caciotta e ho l’infermità
Si chiama Vittorio De Luca, è nato nel 1950 e tutti al Parco Verde di Caivano lo chiamano Caciotta. È lui che ha consegnato al parroco della chiesa di San Paolo Apostolo don Maurizio Patriciello un proiettile calibro 9. Ora è in carcere. La procura di Napoli lo accusa di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso. Il Corriere della Sera spiega che Caciotta nella camorra non è mai entrato a far parte organicamente. Proprio perché considerato mezzo squilibrato. Però sua figlia ha sposato uno degli elementi di maggior spicco del clan Ciccarelli, quello che negli ultimi tempi è stato smantellato con numerosi arresti (parenti di Caciotta compresi) dalle indagini della Dda di Napoli e dei carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online
