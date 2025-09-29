Chi era Davide Scano l'uomo che ha perso la vita dopo il frontale tra auto a Iseo

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Scano è il 57enne che oggi, lunedì 29 settembre, ha perso la vita in seguito a un frontale tra auto che si è verificato a Iseo (Brescia). Scano era di origini sarde, ma risiedeva da tempo a Iseo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: davide - scano

era davide scano uomoChi era Davide Scano, l’uomo che perso la vita dopo il frontale tra auto a Iseo - Davide Scano è il 57enne che oggi, lunedì 29 settembre, ha perso la vita in seguito a un frontale tra auto che si è verificato a Iseo (Brescia) ... Secondo fanpage.it

era davide scano uomoIncidente a Iseo: il 57enne Davide Scano morto sul colpo dopo il frontale - Lo scontro tra le due vetture è avvenuto in via Risorgimento. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Era Davide Scano Uomo