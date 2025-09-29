Chi è Tilly Norwood la prima attrice generata dall’IA
È stata una delle protagoniste dello Zurigo Film Festival e presto potrebbe debuttare a Hollywood, con diversi agenti interessati a rappresentarla. Si chiama Tilly Norwood ed è una giovane attrice dai tratti caucasici, con lunghi capelli castani e un abbagliante sorriso. Sarà tuttavia impossibile trovarla sui red carpet internazionali: non è infatti in carne e ossa, ma è interamente generata dall’intelligenza artificiale. Si tratta della prima creazione di AI Xicoia, uno studio che realizza talent AI di proprietà della Particle6, fondata dalla comica e produttrice olandese Eline Van der Velden. 🔗 Leggi su Lettera43.it
