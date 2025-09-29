Chi è Omer Elomari l’affascinante siriano concorrente del GF | Ho visto la mia casa crollare

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Elomari è un concorrente del Grande Fratello NIP (non famosi) condotto da Simona Ventura e che andrà in onda da oggi, 29 settembre. Omer è nato 26 anni fa in Siria, al momento vive in Valtellina dove di lavoro fa il consulente aziendale. Da quando era piccolo ama andare in palestra, passione che gli ha trasmesso il padre, allenatore di Muay Thai. Dopo lo scoppio della guerra in Siria, Omer e la sua famiglia decidono di trasferirsi in Turchia. Dopo aver fatti diversi lavori, Omer sceglie di venire a vivere in Italia. Single, ama le donne e si definisce un romantico elegante. Nato a Damasco nel 1998, ha visto la sua casa crollare davanti ai suoi occhi ed è stato costretto a fuggire dal suo Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 omer elomari l8217affascinante siriano concorrente del gf ho visto la mia casa crollare

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Omer Elomari, l’affascinante siriano concorrente del GF: “Ho visto la mia casa crollare”

In questa notizia si parla di: omer - elomari

Omer Elomari al Grande Fratello 2025

Grande Fratello: Chi è Omer Elomari, il Ragazzo Scappato dalla Guerra

Grande Fratello, Omer Elomari prima di entrare nella Casa: "Non mi piace il caos, ma..." (VIDEO)

Cerca Video su questo argomento: 232 Omer Elomari L8217affascinante