Chi è Omer Elomari l’affascinante siriano concorrente del GF | Ho visto la mia casa crollare

Omer Elomari è un concorrente del Grande Fratello NIP (non famosi) condotto da Simona Ventura e che andrà in onda da oggi, 29 settembre. Omer è nato 26 anni fa in Siria, al momento vive in Valtellina dove di lavoro fa il consulente aziendale. Da quando era piccolo ama andare in palestra, passione che gli ha trasmesso il padre, allenatore di Muay Thai. Dopo lo scoppio della guerra in Siria, Omer e la sua famiglia decidono di trasferirsi in Turchia. Dopo aver fatti diversi lavori, Omer sceglie di venire a vivere in Italia. Single, ama le donne e si definisce un romantico elegante. Nato a Damasco nel 1998, ha visto la sua casa crollare davanti ai suoi occhi ed è stato costretto a fuggire dal suo Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
