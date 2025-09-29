Matteo Azzali è un concorrente del Grande Fratello 2025, la nuova edizione del celebre reality di Canale 5 che quest’anno sarà condotta da Simona Ventura. Nato a Parma nel 1978, Matteo è conosciuto nell’ambiente sportivo come pugile e Maestro di boxe, ma la sua storia va ben oltre i confini del ring. Il suo amore per il pugilato nasce nel 2003, quando inizia a combattere per la Boxe Parma, club che lo vede protagonista di numerosi incontri e successi. Tuttavia, il destino gli impone una dolorosa svolta: un grave incidente lo costringe ad appendere i guantoni da professionista e a lasciare la carriera da combattente, a quanto pare ancora da imbattuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Matteo Azzali, il pugile e concorrente del Grande Fratello 2025