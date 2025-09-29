Chi è Matteo Azzali del Grande Fratello | età lavoro fidanzata Instagram

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cast di concorrenti del reality "Grande Fratello" si arricchisce anche grazie a Matteo Azzali: ex pugile, oggi maestro di vita oltre che di sport, porta nella Casa una storia piena di sacrifici, cadute e ripartenze. Con il suo ingresso, lo show di Canale 5 - condotto quest'anno da Simona. 🔗 Leggi su Today.it

Matteo Azzali al Grande Fratello 2025

