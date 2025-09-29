Chi è Marinicol la sorella di Caroline Tronelli

Marinicol è la sorella di Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino. Nuovo volto dell’imprenditoria, è legatissima alla sua famiglia ed è riuscita negli anni a imporsi grazie ad un marchio creato insieme al fratello. Chi è Marinicol Tronelli. Riservatissima per quanto riguarda la vita privata, Marinicol Tronelli è una giovane imprenditrice di successo. Insieme al fratello Francesco infatti ha fondato nel 2020 il brand Nort Beachwear. Si tratta di una linea di costumi da bagno ecosostenibili e abiti casual per il tempo libero. Intervistati da Forbes, i fratelli di Caroline Tronelli hanno raccontato di essere vissuti e cresciuti in simbiosi, tanto che il nome del loro brand, Nort, non è altro che l’anagramma del soprannome che è stato dato ai Tronelli, ossia Tron. 🔗 Leggi su Dilei.it

