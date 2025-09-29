Chi è Marco Galeone il vocalist e tastierista a La Ruota della fortuna

Marco Galeone è il tastierista e cantante che, insieme alla collega Nicla Ozenda, fa parte del cast della fortunata edizione in corso de La Ruota della Fortuna. Già conosciuto nel mondo dello spettacolo, nel 2014 aveva partecipato a The Voice of Italy ed era stato scelto da Raffaella Carrà per entrare nel suo team. 🔗 Leggi su Fanpage.it

