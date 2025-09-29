Chi è Maia Sandu l’economista di Harvard che ha riscritto la storia della Moldavia separandosi da Putin

Il partito di governo filo europeista della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo, guidato dall’ex capo di Stato Igor Dodon. Un risultato molto importante in queste ore di tensione con tra Russia e UE dopo il caso dei droni e con una recrudescenza continua del conflitto tra Putin e Ucraina. Ma chi è Maria Sandu e com’è riuscita a svincolare la Moldavia dal giogo russo? Nata il 24 maggio 1972 nel villaggio di Risipeni, nell’allora Moldava, Maia Sandu ha intrapreso un percorso di studi che l’ha distinta fin da subito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

