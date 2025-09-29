Economista con un passato alla Banca Mondiale, è la prima donna a guidare il Paese. Lotta alla corruzione, riforme e adesione all’Ue sono i suoi obiettivi dichiarati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chi è Maia Sandu, la presidente della Moldavia che sfida Mosca e guarda all'Europa