Chi è Maia Sandu la presidente della Moldavia che sfida Mosca e guarda all' Europa

Economista con un passato alla Banca Mondiale, è la prima donna a guidare il Paese. Lotta alla corruzione, riforme e adesione all’Ue sono i suoi obiettivi dichiarati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Chi è Maia Sandu, la presidente della Moldavia che sfida Mosca e guarda all'Europa

