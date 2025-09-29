Chi è Lucia Forte boss in incognito di Oropan | Travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano

Lucia Forte, amministratrice delegata di Oropan di Altamura, è la “Boss in incognito” della terza puntata della trasmissione tv Rai. Con un travestimento apposito lavorerà fianco a fianco con i suoi dipendenti nell’azienda pugliese leader nel panorama dei prodotti da forno e della panificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lucia - forte

Massacrata dall'ex, Lucia Regna a Tgcom24: "Lo schiaffo più forte? La sua assoluzione"

“Boss in Incognito” su Rai 2: Lucia Forte, CEO di Oropan, protagonista con Elettra Lamborghini @ElettraLambo #bossinincognito https://blogsocialtv.com/boss-in-incognito-su-rai-2-lucia-forte-ceo-di-oropan-protagonista-con-elettra-lamborghini/… via @BlogSo - X Vai su X

Lunedì 29 settembre, in prima serata su Rai2, Lucia Forte, AD & CEO di Oropan, sarà al centro della terza puntata di “Boss in Incognito”, il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini. Travestita da operaia, per una settimana ha condiviso lavoro ed emozio - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Lucia Forte, boss in incognito di Oropan: “Travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano” - Lucia Forte, amministratrice delegata di Oropan di Altamura, è la “Boss in incognito” della terza puntata della trasmissione tv Rai ... Scrive fanpage.it

Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2: le anticipazioni del 29 settembre - reality Boss in incognito con Elettra Lamborghini: le anticipazioni della terza puntata con Lucia Forte. Riporta gazzetta.it