Chi è l' artista che ha deciso di vivere per quattro giorni in una stazione di Milano
Quattro giorni in stazione, ma senza attendere alcun treno. È la performance che Venerus, cantautore, produttore e polistrumentista milanese, sta portando avanti alla stazione di Lancetti.Fino a giovedì 2 ottobre l'artista vivrà all'interno della teca di vetro di Spazio Serra, progetto di arte.
