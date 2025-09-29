Chi è l' artista che ha deciso di vivere per quattro giorni in una stazione di Milano

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni in stazione, ma senza attendere alcun treno. È la performance che Venerus, cantautore, produttore e polistrumentista milanese, sta portando avanti alla stazione di Lancetti.Fino a giovedì 2 ottobre l’artista vivrà all’interno della teca di vetro di Spazio Serra, progetto di arte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

