Chi è Larry Ellison l' uomo più ricco del mondo che finanzia Idf con $26 mln | Ceo di Oracle nuovo patron di TikTok e semi-monopolista tv Usa

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ellison, magnate di Oracle e nuovo padrone di TikTok e Cbs, è amico di Trump e Netanyahu. A settembre 2025, è l'uomo piu ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 393 miliardi di dollari. Milioni ne ha donati all’Idf e ora utilizza i media per coprire il genocidio a Gaza Larry Ellison, ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi 232 larry ellison l uomo pi249 ricco del mondo che finanzia idf con $26 mln ceo di oracle nuovo patron di tiktok e semi monopolista tv usa

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Larry Ellison, l'uomo più ricco del mondo che finanzia Idf con $26 mln: Ceo di Oracle, nuovo patron di TikTok e semi-monopolista tv Usa

In questa notizia si parla di: larry - ellison

Elon Musk non è più la persona più ricca del mondo: chi è Larry Ellison, l’uomo che ha rubato il trono

Larry Ellison è l’uomo più ricco del mondo, patrimonio totale di $393mld per il co-fondatore e ora presidente di Oracle, superato Musk a $385mld

Larry Ellison supera Elon Musk: è lui l’uomo più ricco del mondo.

Chi &#232; Larry Ellison, l’uomo più ricco del mondo che ha scalzato Elon Musk - La straordinaria crescita di Oracle in Borsa consegna la palma al magnate statunitense del cloud. Secondo repubblica.it

232 larry ellison uomoChi &#232; Larry Ellison, futuro boss di Tik Tok, Cnn, CBS, Warner: da bambino povero a uomo più ricco del mondo - Discovery: alla faccia di ogni antitrust, Larry Ellison, l’uomo più ricco del mondo sta per mettere insieme questa enorme concentrazione di media e per rendere felice ... Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Larry Ellison Uomo