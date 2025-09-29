Chi è Larry Ellison l' uomo più ricco del mondo che finanzia Idf con $26 mln | Ceo di Oracle nuovo patron di TikTok e semi-monopolista tv Usa
Ellison, magnate di Oracle e nuovo padrone di TikTok e Cbs, è amico di Trump e Netanyahu. A settembre 2025, è l'uomo piu ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 393 miliardi di dollari. Milioni ne ha donati all’Idf e ora utilizza i media per coprire il genocidio a Gaza Larry Ellison, ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: larry - ellison
Elon Musk non è più la persona più ricca del mondo: chi è Larry Ellison, l’uomo che ha rubato il trono
Larry Ellison è l’uomo più ricco del mondo, patrimonio totale di $393mld per il co-fondatore e ora presidente di Oracle, superato Musk a $385mld
Larry Ellison supera Elon Musk: è lui l’uomo più ricco del mondo.
"I cittadini si comporteranno al meglio perché osserviamo e registriamo costantemente tutto ciò che accade": lo spezzone di un intervento di febbraio di Larry Ellison, CEO e proprietario di Oracle, a un evento del Tony Blair Institute condotto proprio dall'ex prim - X Vai su X
L’imprenditore statunitense Larry Ellison ha 81 anni e non è mai stato così ricco, importante e famoso come in questo momento. Di Ellison si è parlato in questi giorni perché è stato citato nel caso TikTok: - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Larry Ellison, l’uomo più ricco del mondo che ha scalzato Elon Musk - La straordinaria crescita di Oracle in Borsa consegna la palma al magnate statunitense del cloud. Secondo repubblica.it
Chi è Larry Ellison, futuro boss di Tik Tok, Cnn, CBS, Warner: da bambino povero a uomo più ricco del mondo - Discovery: alla faccia di ogni antitrust, Larry Ellison, l’uomo più ricco del mondo sta per mettere insieme questa enorme concentrazione di media e per rendere felice ... Da blitzquotidiano.it