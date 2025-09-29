Milano, 29 settembre 2025 – Katia Pedrotti è da oltre venti anni la compagna di Ascanio Pacelli, che quest’anno insieme alla bresciana Cristina Plevani e alla romana Floriana Secondi sarà opinionista del Grande Fratello 2025 targato Simona Ventura. La storia tra Katia e Ascanio è iniziata proprio nella Casa più spiata d’Italia. Correva l’anno 2004 e Katia Pedrotti (allora 25enne) e Ascanio Pacelli ( golfista di 30 anni, pronipote di Papa Pio XII) fecero il loro ingresso dalla porta rossa. Un’edizione molto amata, la quarta della lunga storia del reality show, vinta da Serena Garitta (secondo Patrick Ray Pugliese e terza proprio Pedrotti ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli: le origini valtellinesi, il Grande Fratello, il lavoro, la famiglia e i figli