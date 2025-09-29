Chi è Katia Pedrotti la moglie di Ascanio Pacelli | le origini valtellinesi il Grande Fratello il lavoro la famiglia e i figli
Milano, 29 settembre 2025 – Katia Pedrotti è da oltre venti anni la compagna di Ascanio Pacelli, che quest’anno insieme alla bresciana Cristina Plevani e alla romana Floriana Secondi sarà opinionista del Grande Fratello 2025 targato Simona Ventura. La storia tra Katia e Ascanio è iniziata proprio nella Casa più spiata d’Italia. Correva l’anno 2004 e Katia Pedrotti (allora 25enne) e Ascanio Pacelli ( golfista di 30 anni, pronipote di Papa Pio XII) fecero il loro ingresso dalla porta rossa. Un’edizione molto amata, la quarta della lunga storia del reality show, vinta da Serena Garitta (secondo Patrick Ray Pugliese e terza proprio Pedrotti ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: katia - pedrotti
Chi è la moglie di Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, e cosa fanno oggi nella vita
L’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dalla casa del GF ad oggi: una storia lunga 20 anni
Un amore lungo vent'anni, nato nella Casa più spiata d'Italia: Ascanio Pacelli a Verissimo non trattiene le lacrime per la sua Katia Pedrotti. - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli: le origini valtellinesi, il Grande Fratello, il lavoro, la famiglia e i figli - Originaria di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) ha conosciuto il marito nel 2004 nella Casa più spiata d’Italia: “Lei è diversa da tutte, è trasparente. Da ilgiorno.it
Ascanio Pacelli a Verissimo: “Mia moglie Katia mi piace ancora molto”/ “Abbiamo avuto difficoltà” - Silvia Toffanin spalanca le porte di Verissimo ad Ascanio Pacelli, uno dei protagonisti del Grande Fratello 4, dove trovò l’amore con Katia, i due regalarono una delle storie di amore più amate tra qu ... Lo riporta ilsussidiario.net