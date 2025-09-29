Chi è il re più ricco del mondo | ha 17.000 case 38 jet 300 auto e 52 yacht
Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso decorati con oro. È il tesoro di Maha Vajiralongkorn, il re della Thailandia considerato il monarca più ricco del mondo. Il 73enne, salito al trono nel 2016 come Rama X, deve la sua. 🔗 Leggi su Today.it
