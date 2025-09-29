Chi è il killer dell’attentato in chiesa in Michigan ex sergente dei marines ha sparato sui fedeli | 4 morti

L’attentatore della chiesa di Grand Blanc identificato come Thomas Jacob Sanford, 40enne ex sergente e veterano dei marines in Iraq che ha sparato all’impazzata sui fedeli riuniti per la funzione religiosa causando almeno 4 morti e 8 feriti prima di essere ucciso dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: killer - attentato

Attentato a Gerusalemme, 2 palestinesi sparano contro bus israeliano: 5 morti, almeno 15 feriti, uccisi anche i killer da Idf - VIDEO

Attentato in un campus dello Utah, ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Rilasciato presunto killer

Attentato a Charlie Kirk, la fuga del killer appostato sul tetto del Losee Center, “cecchino” vestito di nero scappato dopo sparo - VIDEO

L'ex pm Giovanni Salvi: “Killer fascisti a Roma contro il ‘Moro cileno’ su ordine dei generali”. L'intervista sull’attentato Leighton: "Pinochet temeva che il compromesso storico italiano potesse contagiare anche la sua opposizione interna". @marcolillo - X Vai su X

Altro attentato in Usa contro le politiche del presidente Donald Trump. Il killer ha fatto fuoco sugli agenti di un centro di detenzione e rimpatrio migranti, ma sono stati colpiti due stranieri. Poi l'attentatore si è tolto la vita. Trump: "La sinistra radicale incita alla viol - facebook.com Vai su Facebook

Killer Minnesota ha lasciato video violenti, schizzo chiesa - Il killer della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis, nel Minnesota, ha lasciato video online con scritte che fanno riferimento al suicidio, "pensieri e idee estremamente violenti", una ... Lo riporta ansa.it