Chi è il bellissimo Jonas Pepe il modello e non solo concorrente del GF

Jonas Pepe è nato a Roma il 22 agosto 2001 A soli 24 anni, frequenta Scienze Politiche all’Università di Roma, un percorso che lo ha portato a sviluppare un forte pensiero critico e interesse per le dinamiche sociali e internazionali. Parallelamente, si è iscritto ai corsi di recitazione presso l’Act School di Nicola Donno, dove coltiva il sogno di diventare attore a tutti gli effetti. Questa combinazione di studio e arte lo rende diverso dagli altri concorrenti: da un lato riflessivo e teorico, dall’altro espressivo e creativo. Jonas Pepe ha lavorato come modello per marchi di fama come Guess, Errea, AS Roma e Nomination, mostrando di avere la presenza scenica perfetta per il fashion system. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

