25enne di Milano, Grazia Kendi lavorerebbe come modella e influencer, anche se i canali ufficiali del reality Mediaset non hanno ancora confermato la sua presenza all’interno della Casa del Grande Fratello. Vista la bellezza mozzafiato, la papabile gieffina si candida già ad essere una delle concorrenti più desiderate e chiacchierate di questa edizione. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto. Grazia Kendi, chi è la modella e gieffina. A dare l’indiscrezione non sono stati i canali ufficiali del Biscione, ma il sito di DavideMaggio, che parla di un approdo praticamente sicuro per la giovane modella nella Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Grazia Kendi, la modella e concorrente del Grande Fratello