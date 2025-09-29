Chi è Giulio Carotenuto il dentista di Torre Annunziata che ha salvato la vita a una ragazza concorrente del GF

Nella casa del Grande Fratello c’è spazio anche per un giovane medico. Tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025, figura anche il chirurgo odontoiatra Giulio Carotenuto. Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. E’ single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. E’ lui l’uomo perfetto? Di sicuro nella casa sarà un osso duro per tanti Presidente di Aisha Foundation, un’organizzazione di volontariato nata nel 2022 per garantire assistenza sanitaria e umanitaria ai più deboli, Giulio Carotenuto è un chirurgo odontoiatra originario della Campania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

