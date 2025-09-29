Chi è Giulio Carotenuto del Grande Fratello | età lavoro fidanzata Instagram

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i protagonisti del "Grande Fratello 2025" troviamo Giulio Carotenuto, giovane odontoiatra di 29 anni originario di Torre Annunziata (provincia di Napoli), concorrente che promette entusiasmo, allegria e sorrisi. Una immagine solare, dunque, ma anche una profonda sensibilità e un forte. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giulio - carotenuto

Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025

Grande Fratello 19: chi è Giulio Carotenuto, il medico napoletano al fianco dei deboli

232 giulio carotenuto grandeGiulio Carotenuto Grande Fratello 2025: età, lavoro, Instagram, altezza, peso e dove vive - Grande Fratello 2025: chi &#232; Giulio Carotenuto, il medico dal cuore d’oro entrato nella Casa Il Grande Fratello 2025 continua ... Riporta tuttosulgossip.it

232 giulio carotenuto grandeGrande Fratello, chi &#232; Giulio Carotenuto, il dentista di Torre Annunziata che ha salvato la vita a una ragazza - Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello, al via stasera in prima serata su Canale 5. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Giulio Carotenuto Grande