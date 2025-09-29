Chi è Giancarlo Devasini il fondatore di Tether che può superare Warren Buffett
Torino, 29 settembre 2025 - Dal bisturi alla blockchain: l’ex chirurgo plastico diventato leader della più discussa stablecoin al mondo potrebbe presto sfidare Musk, Bezos e Zuckerberg nella classifica dei miliardari. Parliamo di Giancarlo Devasini, imprenditore torinese con sede a Lugano, laureato in Medicina e attivo nella finanza digitale dal 2014. Fondatore e presidente di Tether, Devasini potrebbe diventare, secondo Bloomberg, il quinto uomo più ricco a livello planetario, segnando una parabola che racconta la trasformazione della finanza globale. Chi è Giancarlo Devasini. Sessant’anni, torinese, laureato in Medicina e Chirurgia, ha lasciato la sala operatoria per inseguire l’elettronica e la finanza digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
