Francesco Rana è un agente della Polizia locale di Giovinazzo ed è un concorrente del Grande Fratello che andrà in onda oggi, 29 settembre e condotto da Simona Ventura. Nato 29 anni fa a Terlizzi, in provincia di Bari, vive da tempo a Giovinazzo dove lavora. “ Il suo attuale lavoro è ciò che sognava fin da bambino insieme ad una forte passione per lo sport, pallavolo e calcio su tutti (è grande tifoso dell’Inter). A giudicare, tuttavia, dalle sue foto e da un profilo già attivo su un portale di casting, non disdegna sicuramente lo spettacolo “, ha scritto DM. Francesco Rana si aggiunge così agli altri concorrenti annunciati, ovvero il pugile Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, il siriano Omer Elomari, la mamma cornuta dal compagno Francesca Carrara, il dentista Giulio Carotenuto, la già citata Grazia Kendi e molto probabilmente anche il modello Jonas Pepe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Rana, il vigile urbano come concorrente al Grande Fratello