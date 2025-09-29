Chi è Francesco Rana il vigile urbano come concorrente al Grande Fratello
Francesco Rana è un agente della Polizia locale di Giovinazzo ed è un concorrente del Grande Fratello che andrà in onda oggi, 29 settembre e condotto da Simona Ventura. Nato 29 anni fa a Terlizzi, in provincia di Bari, vive da tempo a Giovinazzo dove lavora. “ Il suo attuale lavoro è ciò che sognava fin da bambino insieme ad una forte passione per lo sport, pallavolo e calcio su tutti (è grande tifoso dell’Inter). A giudicare, tuttavia, dalle sue foto e da un profilo già attivo su un portale di casting, non disdegna sicuramente lo spettacolo “, ha scritto DM. Francesco Rana si aggiunge così agli altri concorrenti annunciati, ovvero il pugile Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, il siriano Omer Elomari, la mamma cornuta dal compagno Francesca Carrara, il dentista Giulio Carotenuto, la già citata Grazia Kendi e molto probabilmente anche il modello Jonas Pepe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: francesco - rana
LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Chiara Lamanna e Francesco Ceolin volano in semifinale! Longobardo fuori dalla finale dei 200 rana
Francesco Rana al Grande Fratello 2025
Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa
Grazie a Francesca Rana e al Quotidiano di Puglia ? Premio Internazionale Satyrion per l'Archeologia - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa - Agente della polizia locale di Giovinazzo, 29 anni, appassionato di sport e spettacolo. movieplayer.it scrive