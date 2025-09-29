Chi è Francesco Acquaroli presidente uscente delle Marche

Francesco Acquaroli, presidente di Regione delle Marche uscente, è un politico di lungo corso che inizia a far politica da giovanissimo tra le fila del Movimento Sociale Italiano e poi dentro Alleanza Nazionale. Acquaroli, classe 1974, originario di Macerata, consulente finanziario laureato in Economia e Commercio e proprietario di una azienda agricola di famiglia, entra ufficialmente in politica come consigliere comunale e poi come sindaco di Potenza Picena. Qui, dopo un primo tentativo fallito nel 2009 quando ottenne solo il 33% dei voti alla guida di una lista civica di centrodestra, nel 2014 diventa primo cittadino col 57% dei voti ottenuti al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

