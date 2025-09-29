Chi è Francesco Acquaroli Governatore verso il bis | una laurea in economia l’azienda di famiglia e il tifo per l’Inter
Ancona, 29 settembre 2025 – Verso la rielezione a presidente bis della Regione Marche. Cinquantuno anni e una lunga carriera politica alle spalle, Francesco Acquaroli è nato a Macerata nel 1974 e risiede a Potenza Picena, città di cui è stato sindaco dal 2014 al 2018. È governatore dal settembre 2020. In casa di Acquaroli: "Il nostro Francesco umile e disponibile" Laureato in Economia e amministrazione dell’impresa all’ Università politecnica delle Marche, è un consulente finanziario e ha un’azienda agricola di famiglia. È tifoso dell’ Inter. È sposato da dodici anni con la maceratese Lucia Appignanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
