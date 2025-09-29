Chi è Francesco Acquaroli Governatore bis delle Marche | una laurea in economia l’azienda di famiglia e il tifo per l’Inter
Ancona, 29 settembre 2025 – Francesco Acquaroli confermato presidente della Regione Marche. Cinquantuno anni e una lunga carriera politica alle spalle è nato a Macerata nel 1974 e risiede a Potenza Picena, città di cui è stato sindaco dal 2014 al 2018. È governatore dal settembre 2020. In casa di Acquaroli: "Il nostro Francesco umile e disponibile" Laureato in Economia e amministrazione dell’impresa all’ Università politecnica delle Marche, è un consulente finanziario e ha un’azienda agricola di famiglia. È tifoso dell’ Inter. È sposato da dodici anni con la maceratese Lucia Appignanesi. Dal 2012 ha scelto di aderire, fin dalla sua fondazione, a Fratelli d’Italia, squadra che non ha più abbandonato, anche per la grande amicizia che lo lega alla leader Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: francesco - acquaroli
Francesco Acquaroli: «Eravamo ai margini e ora ci chiamano l’Ohio d’Italia»
Augusto Curti e Maurizio Mangialardi del Pd in pressing su Francesco Acquaroli: «Quando si vota? Cosa aspettate?»
Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»
Il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli fra il 49 e il 53% e quello di centrosinistra Marco Ricci fra il 45 e il 49%. Sono i nuovi dati degli Instant poll di Swg per le regionali nelle Marche letti in diretta su La 7. #ANSA - X Vai su X
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci hanno votato questa mattina. Lunedì dalle 14:50 la nostra emittente sarà in diretta per conoscere con voi i risultati. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Francesco Acquaroli, Governatore verso il bis: una laurea in economia, l’azienda di famiglia e il tifo per l’Inter - Un meloniano della prima ora, alla premier lo lega una grande amicizia, 51 anni e una lunga carriera politica alle spalle. Riporta msn.com
Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è in vantaggio nelle Marche - In base alla seconda proiezione di La7 sulle elezioni regionali nelle Marche, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli ha aumentato il suo vantaggio su quello del centrosinistra Matteo Ricci ... Scrive internazionale.it