Chi è Francesco Acquaroli confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025
Francesco Acquaroli, 51 anni, esponente di primo piano di Fdi e governatore uscente, è stato riconfermato presidente della Marche alle elezioni regionali 2025, battendo con oltre il 50% dei voti lo sfidante Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: francesco - acquaroli
Francesco Acquaroli: «Eravamo ai margini e ora ci chiamano l’Ohio d’Italia»
Augusto Curti e Maurizio Mangialardi del Pd in pressing su Francesco Acquaroli: «Quando si vota? Cosa aspettate?»
Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale: «Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni»
Il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli fra il 49 e il 53% e quello di centrosinistra Marco Ricci fra il 45 e il 49%. Sono i nuovi dati degli Instant poll di Swg per le regionali nelle Marche letti in diretta su La 7. #ANSA - X Vai su X
Francesco Acquaroli e Matteo Ricci hanno votato questa mattina. Lunedì dalle 14:50 la nostra emittente sarà in diretta per conoscere con voi i risultati. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Francesco Acquaroli, confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025 - Francesco Acquaroli, 51 anni, esponente di primo piano di Fdi e governatore uscente, è stato riconfermato presidente della Marche alle elezioni regionali ... Segnala fanpage.it
Exit Poll: Francesco Acquaroli Leader nei Risultati Elettorali - Le ultime notizie sullo scenario politico indicano che il candidato del Centrodestra, Francesco Acquaroli, si conferma in una posizione di vantaggio secondo i risultati di un nuovo exit poll realizzat ... Da notizie.it