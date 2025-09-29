Francesco Acquaroli, che sta per essere confermato presidente della Regione Marche, nasce a Macerata il 25 settembre 1974. Dopo il diploma di maturità prosegue gli studi all’Università Politecnica delle Marche, dove consegue la laurea in Economia e amministrazione dell’impresa. Inizia la carriera lavorativa come consulente finanziario e gestisce un’azienda agricola di famiglia, ma ben presto la sua vocazione principale diventa la politica. Sin da giovanissimo milita nella destra: aderisce prima al Movimento Sociale Italiano e, dopo la svolta di Fiuggi (1995), confluisce in Alleanza Nazionale. Con lo scioglimento di AN nel Popolo della Libertà (2009) prosegue il suo impegno politico e, nel 2012, partecipa alla fondazione di Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e altri esponenti ex AN. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi è e cosa ha fatto Francesco Acquaroli, il fedelissimo di Meloni alla guida delle Marche