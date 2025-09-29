Chi è Bad Bunny la superstar portoricana protagonista del Super Bowl

È ufficiale, sarà Bad Bunny l’headliner dell’HalfTime show del Super Bowl 2026. L’artista portoricano che ha contribuito a portare la musica latina al centro della cultura pop si esibirà l ’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, nell’intervallo del match tra i Dallas Cowboys e i Green Bay Packers. È stato lui stesso ad annunciarlo sui suoi canali social in concomitanza con la Nfl. Ma cosa sappiamo di questo artista che in pochi anni ha raggiunto la notorietà e conquistato il pubblico? Il rapper portoricano ha vinto un Grammy, il no di Taylor Swift Chi è Bad Bunny. Nato il 10 marzo 1994 a Vega Baja, Bad Bunny è un rapper, produttore e attore portoricano che all’anagrafe risponde al nome di Benito Antonio Martinez Ocasio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

