Chi è Anita Mazzotta la concorrente del Grande Fratello | la sua storia e cosa fa nella vita

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bella, giovane e con la storia scritta sulla pelle.  Questa è la castellana  Anita Mazzotta, pronta a varcare la porta rossa del  Grande Fratello 2025. Anita Mazzotta ha  26 anni, è originaria di  Brindisi  e oggi fa la piercer a Milano. Scopriamo la sua biografia riportata sul sito ufficiale del Grande Fratello. «Sembra un film, non mi sarei mai immaginata di vedermi qui» ha detto con emozione alle telecamere di Grande Fratello. Anita racconta alle telecamere del GF un  passato difficile.  Dopo la separazione dei genitori ha perso ogni rapporto con il padre: «Non lo vedo da quando ho undici anni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 anita mazzotta la concorrente del grande fratello la sua storia e cosa fa nella vita

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Anita Mazzotta, la concorrente del Grande Fratello: la sua storia e cosa fa nella vita

In questa notizia si parla di: anita - mazzotta

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale

Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta new entry. Il commento della Ventura: “Ha la sua storia scritta sulla pelle”

232 anita mazzotta concorrenteAnita Mazzotta ha un fidanzato?/ La concorrente Grande Fratello 2025 svela… - ha raccontato del suo stato sentimentale e dei propositi per il reality. Da ilsussidiario.net

232 anita mazzotta concorrenteChi &#232; Anita Mazzotta del GF 2025? Età, origini, lavoro e vita privata - Scopri chi è Anita Mazzotta, nuova concorrente del Grande Fratello 2025: dall'età e le origini al lavoro e al fidanzato. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Anita Mazzotta Concorrente