Chevalier fa acqua il PSG prende un altro portiere italiano | Pronto l’assalto già a gennaio

Dopo l'addio di Donnarumma, approdato al City, Chevalier sembrava potesse sostituirlo al PSG: ma il club guarda a un altro italiano. Il debutto nel Classique con la maglia del PSG si è trasformato in un incubo per Lucas Chevalier. Il portiere, arrivato in estate dal Lille per raccogliere l'eredità di Donnarumma, ha commesso un errore decisivo nella sfida contro il Marsiglia. L'uscita sbagliata al 5' ha permesso ad Aguerd di segnare l'unico gol della partita. Una sconfitta pesante, la prima dopo 14 anni contro i rivali storici in campionato come riportato da tuttomercatoweb.

“Sono venuto qui solo per questo. Loro rappresentano il potere”: De Zerbi batte il Psg, il Marsiglia vince con papera dell’erede di Donnarumma - È quanto è bastato al Marsiglia di Roberto De Zerbi per battere il Psg nella quinta giornata di Ligue 1, salire a nove punti in cinque giornate e infliggere al club ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Mentre Chevalier fa naufragare il Psg, Donnarumma torna a Parigi per il premio di miglior portiere (L’Equipe) - Proprio nella serata in cui Gigio veniva incoronato come miglior portiere, il suo erede al Psg Chevalier ha commesso un errore macroscopico ... Riporta ilnapolista.it