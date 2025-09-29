Chelsea-Benfica Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita coperta a Stamford Bridge?

Infobetting.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì notte appuntamento importante a Stamford Bridge: si affrontano Chelsea e Benfica in un momento non ideale per entrambe. I londinesi sono stati colpiti da una serie di infortuni piuttosto pesante, che probabilmente hanno avuto un ruolo nella crisi di risultati che li ha colpiti recentemente: sabato pomeriggio è arrivata un’altra brutta e pesante sconfitta, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

chelsea benfica champions league 30 09 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici partita coperta a stamford bridge

© Infobetting.com - Chelsea-Benfica (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Stamford Bridge?

In questa notizia si parla di: chelsea - benfica

Joao Felix: arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? I dettagli

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica ed Eintracht

LIVE – Sorteggio Champions League: Chelsea e City dalla prima fascia, Eintracht e Benfica dalla seconda!

Champions League: José Mourinho on Benfica, returning to Chelsea, and how he has evolved as a coach – interview - "What I am today is what I am today, and not what I did in the past," José Mourinho tells UEFA. Si legge su uefa.com

chelsea benfica champions leagueChelsea-Benfica: probabili formazioni e dove vedere il match di Champions League - La sfida tra Chelsea e Benfica di Champions League si giocherà martedì 30 settembre alle 21:00 presso lo Stamford Bridge di Londra. Scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Chelsea Benfica Champions League