Chelsea-Benfica Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita coperta a Stamford Bridge?

Martedì notte appuntamento importante a Stamford Bridge: si affrontano Chelsea e Benfica in un momento non ideale per entrambe. I londinesi sono stati colpiti da una serie di infortuni piuttosto pesante, che probabilmente hanno avuto un ruolo nella crisi di risultati che li ha colpiti recentemente: sabato pomeriggio è arrivata un’altra brutta e pesante sconfitta, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Benfica (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Stamford Bridge?

In questa notizia si parla di: chelsea - benfica

