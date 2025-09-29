Che vergogna le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo! Dov’è finito il rispetto? Ecco cosa ha detto

In un clima ancora scosso dalla recente scomparsa di Pippo Baudo, le ultime dichiarazioni di Katia Ricciarelli a Verissimo hanno sollevato un’ondata di polemiche e indignazione. L’ex moglie del celebre conduttore è tornata a parlare della loro relazione, ma anche di questioni personali che, secondo molti, sarebbe stato più rispettoso lasciare nel privato. A far discutere non sono solo le sue accuse verso Baudo, ma anche le parole taglienti rivolte a Giancarlo Magalli, che ha poi replicato pubblicamente. Ecco tutto ciò che è accaduto. Katia Ricciarelli e le rivelazioni (del tutto fuori luogo) su Pippo Baudo: ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

