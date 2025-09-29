Che ripresa La Fortitudo in volo
FORTITUDO 94 GIVOVA SCAFATI 64 FLATS SERVICE: Fantinelli 9, Moore 12, Sarto 15, Sorokas 22, Moretti 13, Della Rosa 13, Imbrò 3, Mazzola 7, Guaiana; Barbieri ne. All. Caja. GIVOVA SCAFATI: Mascolo 14, Walker 19, Allen 6, Mollura 3, Iannuzzi 2, Bortolin 4, Pullazi 13, Caroti 3, Fresno; Chiera ne. All. Crotti. Arbitri: Rudellat, Nuara, Ugolini. Note: parziali 26-21, 34-37, 67-50. Tiri da due: Fortitudo 1634; Scafati 1228. Tiri da tre: 1535; 925. Tiri liberi: 1720; 1317. Rimbalzi: 44; 30. La Fortitudo vince e convince battendo, all’esordio casalingo la corazzata Scafati. Dopo un primo tempo altalenante, bene nel primo quarto dove la Effe raggiunge il +8 sul 26-18, una seconda frazione negativa, Matteo Fantinelli e compagni girano a proprio favore la sfida nella ripresa con un parziale da 33-13 che stordisce i campani, toccando poi il +30 nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
