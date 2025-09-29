Che è successo a Zion Williamson? È diventato skinny e per lui può essere l' anno buono
L'ala dei Pelicans in sei anni ha saltato più partite di quante ne abbia giocate. Ora, seguendo l’esempio di Doncic, è apparso in condizioni fisiche invidiabili. E con lui in forma, New Orleans pensa di avere quella stella che finora ha visto solo a intermittenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NBA, Zion Williamson cambia agente: contratto "in dubbio" con i Pelicans - In linea teorica, i Pelicans hanno la possibilità di tagliare Williamson al termine di questa stagione senza alcuna ripercussione finanziaria, cancellando come per magia gli ultimi tre anni al massimo ... Segnala sport.sky.it
NBA, Zion Williamson è tornato: mostruosa schiacciata in testa a Jaren Jackson Jr.. VIDEO - Non giocava dal 2 gennaio ma ora che è tornato finalmente in campo l'ex n°1 al Draft non ci ha messo molto a riprendersi i riflettori e le prime posizioni nelle top 10 degli highlight NBA. Scrive sport.sky.it