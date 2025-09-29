Che è successo a Zion Williamson? È diventato skinny e per lui può essere l' anno buono

L'ala dei Pelicans in sei anni ha saltato più partite di quante ne abbia giocate. Ora, seguendo l’esempio di Doncic, è apparso in condizioni fisiche invidiabili. E con lui in forma, New Orleans pensa di avere quella stella che finora ha visto solo a intermittenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che è successo a Zion Williamson? È diventato skinny, e per lui può essere l'anno buono

