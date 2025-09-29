Che differenza c'è tra i cuscinetti del cane e del gatto | come distinguerne le impronte

I cuscinetti di cani e gatti proteggono le zampe e aiutano nei movimenti, ma hanno differenze: nei cani sono duri e segnano le unghie, nei gatti morbidi e silenziosi. Le impronte canine appaiono allungate, quelle feline più compatte e tondeggianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

