Charlotte Casiraghi illumina la notte parigina, presentandosi all’ Opéra Garnier per l’apertura della stagione di danza, da anni sponsorizzata da Chanel di cui è brand ambassador. La figlia di Carolina di Monaco ha sfoggiato un abito midi scintillante, ovviamente creato dalla Maison, che è un tributo al mondo del balletto, tra dimensione onirica e da favola. Anche se il modello non le rende giustizia fino in fondo. Charlotte Casiraghi, l’abito midi scintillante di Chanel. Mentre la Milano Fashion Week sta per terminare cedendo il testimone a Parigi dove sicuramente la vedremo in prima fila al Grand Palais, Charlotte Casiraghi ha dato un assaggio della sua eleganza all’Opéra Garnier dove ha assistito ai balletti Requiem for a Rose e Giselle con cui si è aperta la stagione di danza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi incantevole all’Opéra, ma l’abito non le rende giustizia