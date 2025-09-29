Charlotte Casiraghi incantevole all’Opéra ma l’abito non le rende giustizia
Charlotte Casiraghi illumina la notte parigina, presentandosi all’ Opéra Garnier per l’apertura della stagione di danza, da anni sponsorizzata da Chanel di cui è brand ambassador. La figlia di Carolina di Monaco ha sfoggiato un abito midi scintillante, ovviamente creato dalla Maison, che è un tributo al mondo del balletto, tra dimensione onirica e da favola. Anche se il modello non le rende giustizia fino in fondo. Charlotte Casiraghi, l’abito midi scintillante di Chanel. Mentre la Milano Fashion Week sta per terminare cedendo il testimone a Parigi dove sicuramente la vedremo in prima fila al Grand Palais, Charlotte Casiraghi ha dato un assaggio della sua eleganza all’Opéra Garnier dove ha assistito ai balletti Requiem for a Rose e Giselle con cui si è aperta la stagione di danza. 🔗 Leggi su Dilei.it
