Champions League Villarreal-Juventus affidata a Kovacs Makkelie per il Napoli

2025-09-29 11:25:00 Fermi tutti! Domani inizierà la seconda giornata della League Phase di Champions League, con l'Inter che sfiderà lo Slavia Praga a San Siro, mentre l 'Atalanta invece ospiterà i l Club Brugge. Le altre italiane invece saranno impegnate mercoledì: il Napoli di Antonio Conte attende lo Sporting Club de Portugal al Maradona, la Juventus di Igor Tudor farà visita al Villarreal in Spagna. La UEFA ha reso note le designazioni per queste due sfide: la gara dei partenopei sarà diretta da Danny Makkelie, quella dei bianconeri invece da Kovacs. In ogni caso due arbitri esperti, che dovrebbero condurre nel migliore dei modi i rispettivi match.