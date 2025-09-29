Champions League seconda giornata | programma e orari tv

Bologna, 29 settembre 2025 – Ritorna lo spettacolo della Champions League. Dopo la settimana scorsa dedicata all’Europa League (vittoria Roma e sconfitta Bologna), la coppa dalle grandi orecchie propone la seconda giornata della fase a campionato spalmata tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. In campo le quattro italiane, reduci da una prima giornata di alti e bassi. Sconfitte per Atalanta, nettamente a Parigi, e per Napoli, a Manchester in inferiorità numerica, pareggio sofferto e in rimonta per la Juve contro il Dortmund e vittoria autorevole dell’Inter ad Amsterdam. Nulla è perduto e tutto è ancora in gioco sia per i playoffs sia per gli ottavi di finale e di sicuro ci si attende una due giorni ben diversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

