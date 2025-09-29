Champions League le partite del 30 settembre e del 1° ottobre

Giornata di vigilia europea per le squadre italiane. Domani e mercoledì infatti va in scena la seconda giornata della nuova edizione della Champions League 202526 che si annuncia già ricca di spunti e pathos. Dopo l’avvio inaugurale, le grandi d’Europa tornano in scena tra il 30 settembre e l’1 ottobre, pronte a giocarsi punti fondamentali in chiave classifica. Con il formato a girone unico che aumenta l’importanza di ogni incontro, nessuna partita può essere sottovalutata. In questo turno, i quattro club italiani — Inter, Atalanta, Napoli e Juventus — saranno chiamati a sfide delicate contro avversarie da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, le partite del 30 settembre e del 1° ottobre

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

"Notti da Champions", la seconda giornata della League Phase | Champions League #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague #UCL - X Vai su X

Ha fatto parte della "Generazione di fenomeni" dell'Italia degli anni '90. Vinse 1 campionato europeo e 3 Mondiali. Da allenatore ha vinto tutto con i club: 2 Campionati italiani 3 Supercoppa Italiana 5 Coppa Italia 2 Coppa Cev 1 Cev Champions League 1 Cam - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Champions League calcio: orari partite 30 settembre-1° ottobre, guida tv Sky, Prime e TV8 - Tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre si svolgerà la seconda giornata di regular season della Champions League 2025- Secondo oasport.it

Quando giocano Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions: data e orario delle partite della 2ª giornata - Atalanta, Inter, Juventus e Napoli scendono in campo per la seconda giornata della fase campionato di Champions League ... Come scrive fanpage.it