Champions Atalanta in casa contro il Bruges Juric | Vogliamo vincerla
Bergamo – Esordio casalingo in Champions per l’Atalanta che domani alle 18.45 alla New Balance Arena di Bergamo riceve il Bruges nella seconda giornata di Champions. Partita delicata, contro i belgi capaci di imporsi nei playoff di Champions lo scorso febbraio per 2-1 in casa e poi a sorpresa per 3-1 a Bergamo chiudendo il primo tempo sul 3-0. Bruges che nella prima partita del girone ha travolto 4-1 i francesi del Monaco e sta viaggiando al secondo posto nella Pro League belga. “Il Bruges è una grande squadra, ottima, con grandi talenti, che giocano bene insieme, hanno già disputato 16 partite ma non è ancora il momento della stagione in cui possono essere stanchi e a volte giocare tanto può essere un grande vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: champions - atalanta
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming
CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky SECONDO ATTO DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! Le squadre italiane tornano protagoniste nella massima competizione europea con tre match imperdibili che - facebook.com Vai su Facebook
Champions 2025/26, PSG-Atalanta: dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni I bergamaschi impegnati in trasferta a Parigi - X Vai su X
Atalanta, domani la sfida contro il Club Brugge. A breve la conferenza di Carnesecchi - Club Brugge segna il debutto in casa dei nerazzurri bergamaschi in Champions League. Da tuttomercatoweb.com
Champions League: Atalanta, Inter e Napoli favorite. A 3,20 su Snai il colpo della Juventus in casa del Villarreal - La Champions League entra nel vivo con la seconda giornata, in programma tra martedì e mercoledì. Lo riporta agimeg.it