Champions Atalanta in casa contro il Bruges Juric | Vogliamo vincerla

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo – Esordio casalingo in Champions per l’Atalanta che domani alle 18.45 alla New Balance Arena di Bergamo riceve il Bruges nella seconda giornata di Champions. Partita delicata, contro i belgi capaci di imporsi nei playoff di Champions lo scorso febbraio per 2-1 in casa e poi a sorpresa per 3-1 a Bergamo chiudendo il primo tempo sul 3-0. Bruges che nella prima partita del girone ha travolto 4-1 i francesi del Monaco e sta viaggiando al secondo posto nella Pro League belga. “Il Bruges è una grande squadra, ottima, con grandi talenti, che giocano bene insieme, hanno già disputato 16 partite ma non è ancora il momento della stagione in cui possono essere stanchi e a volte giocare tanto può essere un grande vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, Atalanta in casa contro il Bruges. Juric: “Vogliamo vincerla”

In questa notizia si parla di: champions - atalanta

