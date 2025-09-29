Chainsaw Man per il nuovo film lanciato un avvertimento contro la pirateria | Prenderemo misure severe

Il nuovo film di Chainsaw Man è approdato nei cinema giapponesi e presto raggiungerà il resto del mondo. Lo studio MAPPA ha lanciato un severo avvertimento contro i leak online, minacciando azioni legali per proteggere il lavoro e l'esperienza degli spettatori. Con l'uscita di Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, l'entusiasmo dei fan si mescola a un clima di tensione. Le prime copie pirata circolano in rete e lo studio responsabile ha reagito con fermezza, ribadendo la necessità di difendere i diritti d'autore da violazioni sempre più diffuse. Il ritorno di Chainsaw Man e la stretta sulla pirateria Il debutto di Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc ha acceso le sale giapponesi e già si prepara a conquistare i mercati internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

