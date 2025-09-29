Certosa di Calci | visita tematica per la prima domenica del mese alla scoperta di San Bruno e delle origini dell’ordine certosino

In occasione della prima domenica del mese, le Cooperative Archeologia e Itinera, che gestiscono i servizi aggiuntivi dei Musei Nazionali di Pisa, propongono al Complesso monumentale della Certosa di Calci una speciale visita tematica dal titolo “San Bruno da Colonia: alle origini dellordine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

