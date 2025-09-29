Cerco casa | 8 magnifici cani da adottare a ottobre
Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare settembre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Cerco casa: 8 magnifici cani da adottare a settembre
"Cerco #casa. Nell'ultimo rapporto #Oxfam, la fotografia dell'emergenza in Italia". Da non perdere su @ilvenerdi di questa settimana l'articolo di @rsta, a partire dal nostro dossier "Diritto alla casa. Non per tutti"https://repubblica.it/venerdi/2025/09/24/news/rap - X Vai su X
Qua la zampa Buffy, dolce signora in cerca di famiglia ? Inizialmente un pò timida ma una volta che ti conosce si apre e apprezza anche qualche coccola! Ha 9 anni e cerca una famiglia tranquilla e accogliente #cercocasa #enpamonzaebrianza #adott - facebook.com Vai su Facebook
