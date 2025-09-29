Notte di apprensione per un cercatore di funghi 81enne modenese disperso sabato sera in montagna a Fanano. La storia si è conclusa con un lieto fine, l’uomo è stato trovato ieri mattina, provato, ma in buone condizioni. L’81enne si era smarrito sabato nei boschi nei pressi di Capanno Tassoni a Fanano. Nel tornare dove aveva parcheggiato l’auto ha perso l’orientamento. Ha chiamato una familiare per chiedere aiuto, ma la telefonata si è bruscamente interrotta. A quel punto il parente, intorno alle 20, ha lanciato l’allarme. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con l’intervento del Soccorso alpino e speleologico, stazione Monte Cimone, del Soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cercatore di funghi disperso. Ritrovato dopo una notte al freddo