Cercasi autisti premio per i dipendenti Start Romagna che portano un amico

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con ‘Chi porta un autista trova un tesoro' i dipendenti di Start Romagna possono invitare un amico o conoscente in possesso delle patenti professionali a candidarsi inviando il proprio curriculum contribuendo a risolvere l'emergenza autisti. Una segnalazione che arriva a buon fine può garantire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cercasi - autisti

cercasi autisti premio dipendenti“Porta un autista e avrai mille euro di premio”: l’iniziativa di Start Romagna per i dipendenti - Si aggiunge una nuova iniziativa per favorire il reclutamento di autisti per il trasporto pubblico locale. Riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Cercasi Autisti Premio Dipendenti