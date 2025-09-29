Cercasi autisti premio per i dipendenti Start Romagna che portano un amico
Con ‘Chi porta un autista trova un tesoro' i dipendenti di Start Romagna possono invitare un amico o conoscente in possesso delle patenti professionali a candidarsi inviando il proprio curriculum contribuendo a risolvere l'emergenza autisti. Una segnalazione che arriva a buon fine può garantire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Cercasi autista di ambo i sessi , muniti di patente D + CQC zona Alfedena, Castel di Sangro e Roccaraso per un servizio con bus 7 metri. Se interessati contattare il numero 3508777505. - facebook.com Vai su Facebook
“Porta un autista e avrai mille euro di premio”: l’iniziativa di Start Romagna per i dipendenti - Si aggiunge una nuova iniziativa per favorire il reclutamento di autisti per il trasporto pubblico locale. Riporta corriereromagna.it